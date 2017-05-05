Мирча Луческу: «Глупые ошибки арбитров отняли у «Зенита» 8 очков»

Во вторник «Краснодар» на официальном сайте выступил с заявлением по поводу необъективного судейства в ряде матчей РФПЛ и предложил другим командам чемпионата России отказаться от практики влияния на судей.

«Вы знаете, такое заявление даже сложно комментировать. Если я где-то протестую, то я стараюсь это аргументировать теми моментами, которые не позволяют нам брать очки.

Если вспомнить эти моменты, то в районе восьми очков забрали глупые ошибки арбитров. Я не говорил, что что-то было сделано преднамеренно, я просто обращал внимание на ошибки, которые допускались судьями.

По большому счету, никто не может сказать, что я был неправ в тех или иных моментах, если есть аргументы. Может быть, даже рука Комбарова, когда Смольников прострелил в матче со «Спартаком», могла поменять все. Об этом эпизоде почти никто не говорил и его не обсуждал», – цитирует Луческу официальный сайт «Зенита».

За четыре тура до конца чемпионата «Зенит» набрал 52 очка и идет вторым, отставая от московского «Спартака» на восемь баллов.

Таблица РФПЛ

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