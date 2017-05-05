Форвард «Спартака» Зе Луиш: «Поначалу в России я плакал ночами»

«Сказать, что было трудно, – ничего не сказать. Поначалу было много негативных эмоций. Непонимание того, что происходит: другая страна, холод, отчаяние. Плакал ночами. Потом еще узнал, что у дочери проблемы со здоровьем.

В один прекрасный момент просто хотел махнуть рукой: ребята, собираю чемоданы и уезжаю, больше не могу. Семья переубедила: «Не выдумывай. Оставайся и спокойно работай. Все переживем».

К счастью, черная полоса рано или поздно заканчивается. Моя завершилась. У дочки, слава богу, все в порядке. Она поправилась. Дома все нормально. На работе у меня все получается. Так что сейчас всем доволен», – цитирует Зе Луиша официальный сайт «Спартака».

Зе Луиш выступает за «Спартак» с лета 2015 года.

В сезоне-2016/17 уроженец Кабо-Верде сыграл за красно-белых 21 матч и забил 5 мячей.

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