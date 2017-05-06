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«Спартак» переборол «Томь», Промес забил 14-й мяч в сезоне

«Спартак» переборол «Томь», Промес забил 14-й мяч в сезоне
Eurosport

8 ч. назад

В матче 27-го тура чемпионата России московский «Спартак» дома выиграл у «Томи» – 1:0.

«Спартак» – «Томь» – 1:0

Гол:

1:0 – Куинси Промес, 15' (пенальти)

  • Куинси Промес забил 11-й мяч и вышел на второе место в гонке бомбардиров.
  • После этой игры «Спартак» набрал 63 очка (у ЦСКА – 53, у «Зенита» – 52 и матч в запасе).
  • Томичи остались на последнем месте с 14 баллами.
  • Сибирский клуб может спастись от вылета при трех победах в оставшихся турах, трех поражениях «Оренбурга» и если «Крылья Советов» не наберут 2 очка в оставшихся матчах.
  • Следующий матч «Спартак» проведет в гостях с пермским «Амкаром».
  • Стартовый свисток – 13 мая в 14:30 по московскому времени.
  • «Томь» 14 мая примет «Терек», начало – в 12:00 (мск).

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