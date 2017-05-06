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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев повторил личный рекорд по количеству сухих матчей в чемпионате
Но до рекорда России не дотянет.
В матче 27-го тура РФПЛ-2016/17 ЦСКА на выезде переиграл «Амкар» (2:0). Для Акинфеева эта игра стала 16-й без пропущенных голов в сезоне, благодаря чему он повторил личный рекорд по количеству сухих матчей.
В сезоне-2012/13 голкипер армейцев провел на ноль 16 матчей из 29.
- Рекорд по сухим матчам принадлежит Сергею Овчинникову (20 матчей из 31).
- В чемпионате России-2016/17 ЦСКА осталось провести 3 игры: против «Рубина», «Анжи» и тульского «Арсенала».
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