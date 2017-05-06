From Official Website
«Арсенал» прервал 10-матчевую беспроигрышную серию «Ростова» в 27 туре РФПЛ
Туляки побили ростовчан дома – 1:0.
Гол:
1:0 – Никита Бурмистров, 37'
- «Ростов» проиграл впервые с 30 ноября, когда уступил «Уралу» (0:1 в 16 туре).
- Туляки прервали сухую серию вратаря «Ростова» Никиты Медведева, которая продлилась 988 минут.
- «Ростов» с 42 очками остался пятым в таблице РФПЛ.
- «Арсенал» набрал 21 очко и остался 15-м. От зоны стыковых матчей туляков отделяет один балл.
Подписывайтесь на наш канал в телеграме
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте