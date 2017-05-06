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«Арсенал» прервал 10-матчевую беспроигрышную серию «Ростова» в 27 туре РФПЛ

«Арсенал» прервал 10-матчевую беспроигрышную серию «Ростова»
Eurosport

10 ч. назад

Туляки побили ростовчан дома – 1:0.

«Арсенал» – «Ростов» – 1:0

Гол:

1:0 – Никита Бурмистров, 37'

  • «Ростов» проиграл впервые с 30 ноября, когда уступил «Уралу» (0:1 в 16 туре).
  • Туляки прервали сухую серию вратаря «Ростова» Никиты Медведева, которая продлилась 988 минут.
  • «Ростов» с 42 очками остался пятым в таблице РФПЛ.
  • «Арсенал» набрал 21 очко и остался 15-м. От зоны стыковых матчей туляков отделяет один балл.

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