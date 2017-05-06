Рекордная серия вратаря «Ростова» Никиты Медведева без пропущенных мячей прервалась на 988 минуте

В матче 27-го тура РФПЛ «Ростов» в гостях уступил «Арсеналу» – 0:1. Единственный мяч на 37-й минуте забил нападающий туляков Никита Бурмистров, который прервал рекордную серию голкипера ростовчан Никиты Медведева, которая продлилась 988 минут.

Последний раз Медведев пропускал 30 ноября в матче 16-го тура от «Урала».

Медведев установил рекорд, опередив Руслана Нигматулина, который в сезоне-1999 не пропускал 939 минут.

Никита летом 2016 года перешел в «Ростов» из ижевского «Зенита».

Всего голкипер провел за клуб 14 матчей в РФПЛ и 5 в Лиге чемпионов.

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