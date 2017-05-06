Getty Images

Рекордная серия вратаря «Ростова» Никиты Медведева без пропущенных мячей прервалась на 988 минуте

Рекордная серия вратаря «Ростова» без пропущенных мячей прервалась на 988 минуте
Eurosport

6 ч. назад

Немного не дотянул до тысячи.

В матче 27-го тура РФПЛ «Ростов» в гостях уступил «Арсеналу» – 0:1. Единственный мяч на 37-й минуте забил нападающий туляков Никита Бурмистров, который прервал рекордную серию голкипера ростовчан Никиты Медведева, которая продлилась 988 минут.

Последний раз Медведев пропускал 30 ноября в матче 16-го тура от «Урала».

  • Медведев установил рекорд, опередив Руслана Нигматулина, который в сезоне-1999 не пропускал 939 минут.
  • Никита летом 2016 года перешел в «Ростов» из ижевского «Зенита».
  • Всего голкипер провел за клуб 14 матчей в РФПЛ и 5 в Лиге чемпионов.

Турнирная таблица РФПЛ

Самый спортивный телеграм

Инстаграм, который еще спортивнее

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Гонка недели Longines – Kentucky Oaks

01:23
Популярные видео
«Блюз» царил на добиваниях и сгоняет в Нэшвилл на шестой матч серии
1 323 просмотров19 ч
Отбойник спас авто польского раллиста от падения с холма
2 065 просмотров16 ч
А еще вам может понравиться