Старый мастер. Почему Данни нет места в новом «Зените»

Месяц назад «Зенит» принимал «Анжи» на «Петровском». В условиях погони за «Спартаком» питерцы должны были рвать гостей, но что-то пошло не так: в первом тайме Павел Яковлев воткнул гол с линии вратарской, а на 50-й минуте Мигел Данни отдал пижонистый пас назад и спровоцировал удаление Николаса Ломбертса. В итоге «Зенит» еле спас ничью – спасибо проснувшемуся Кокорину.

Через неделю у Данни спросили про эпизод с изгнанием Нико, причем в вопросе упоминалось слово «ошибка». Мигел завелся и заявил, что никакой ошибки не было – обычный игровой момент, неудачная короткая передача, но точно не ошибка.

Возможно, Данни прав, и эта история – полнейшая случайность, но она идеально объясняет, почему «Зениту» нужно избавляться от португальца.

Если пересмотреть момент с удалением, станет очевидно: Мигел реально подставил Нико – у того не было вариантов кроме срубающего подката.

Бельгиец полетел в ноги Паршивлюку, тот упал, а судья тут же потянулся за карточкой. Правда, достал ее не сразу – помешал Данни, который атаковал арбитра чуть мягче, чем Роман Павлюченко. Ломбертс все это время стоял в стороне и ждал вердикта. Увидев красный свет, он раздраженно пошагал в раздевалку, а потом приложился с кулака в потолок подтрибунного помещения. На кого он злился? Явно не на судью и не на себя – скорее всего, на безответственного капитана, лишившего Нико мегаматча со «Спартаком».

Еще два года назад, когда Алексей Миллер лично повелел переподписать контракт с Данни (тот уже был в ОАЭ), вопросы о положении португальца в команде пропали. В «Зените» он чувствует себя примерно так же вольготно, как школьник, отец которого закупил мебель в учительскую и поставил компьютеры в класс информатики. Понятно, что португалец заслужил статус игрой, но даже в 2015-м к ней уже были вопросы: прежде всего, из-за частых потерь, неуместного дриблинга и пассивного (вернее, практически нулевого) прессинга.

Та же ситуация и вне поля. У Мигела гигантский авторитет, поэтому полузащитник не признает ошибок ни среди партнеров, ни в разговорах с журналистами. По умолчанию он всегда прав, а если передача улетела не туда, значит, его просто не поняли. Сами виноваты.

Данни – однозначно великий спортсмен: типичные русские футболисты после трех чудовищных травм либо поехали бы в Монте-Карло тратить заработанное, либо перешли бы в пляжный футбол. Мигел восстановился и вернулся, но сейчас приносит не меньше вреда, чем пользы.

Во-первых, Данни считает, что для него не существует зон: из-за этого Жулиано постоянно попадает в квест под названием «Как делать острые передачи и не злить капитана». За всю весну-2017 у бразильца всего 3 ассиста («Арсенал», «Урал», «Томь») и 1 гол («Оренбург» с пенальти) в РФПЛ.

Кроме того, Мигел мешает защитникам подключаться к атакам: нередко в те моменты, когда Кришито (Жирков, Чернов) прорывается по флангу, зона оказывается занятой барражирующим Данни. Игровой дисциплины нет – португальцу просто хочется там быть, и он считает, что никому не мешает.

Во-вторых, если верить InStat, Мигел делает меньше всех спринтов среди атакующих полузащитников «Зенита». Даже Кокорин ускоряется почти в два раза чаще. Вообще, это фирменный стиль позднего Данни: ходить пешком или передвигаться трусцой, а потом видеть себя на первых местах в команде по суммарному пробегу.

В-третьих, у португальца нет атакующей суперстатистики, чтобы заткнуть тех, кто обращает внимание на его промахи. За всю весну кэп накопил ноль разрезающих передач (по версии Opta), всего 1,5 паса под удар (у Молло – 2,8) и 0,6 кросса в среднем за матч (меньше, чем у Шатова и Мака).

Данни необратимо постарел – пора принять этот факт, но «Зенит» размышляет над продлением контракта еще на год. Если это случится, то будет означать лишь одно: в Петербурге опять затянули с революцией.

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