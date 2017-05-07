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Матч ПФЛ отменили в перерыве, потому что он не был согласован с полицией

Матч ПФЛ отменили в перерыве, потому что он не был согласован с полицией
Eurosport

10 ч. назад

Очень странная история.

Матч 22-го тура ПФЛ между «Домодедово» и «Солярисом» был отменен, так как игра на стадионе «Октябрь» в Москве была не согласована с полицией, сообщает «Спорт-Экспресс».

Президент ПФЛ Андрей Соколов заявил, что игра могла пройти и без сотрудников полиции.

«До сих пор не получил внятных объяснений, почему прекращен матч. Надо понимать, что там угрожало жизни и здоровью зрителей и участников? После выходных будем разбираться. Если не было трех или пяти полицейских – это не основание для прекращения матча», – сказал Соколов.

  • Первый тайм завершился в пользу гостей – 2:1, а на второй соперники не вышли.

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