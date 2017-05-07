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«Спартак» – чемпион России сезона-2016/17

«Спартак» – чемпион России
Eurosport

7 ч. назад

«Зенит» проиграл «Тереку» – все кончено.

В матче 27-го тура чемпионата России петербургский «Зенит» потерпел домашнее поражение от «Терека» (0:1).

В активе «сине-бело-голубых» осталось 52 очка за три тура до конца – это значит, что «Зенит» потерял математические шансы догнать идущий первым «Спартак» (63 балла).

  • Единственный гол в матче забил Аблай Мбенг.
  • «Спартак» выиграл титул впервые за 14 лет.
  • Последнее чемпионство «Спартака» было датировано 2001-м годом.
  • В 2003-м году «Спартак» стал обладателем Кубка России. Это был последний титул «красно-белых».

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