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Мирча Луческу: «У меня, наверное, первый год такой. Впечатление, что кто-то сглазил»
Ну и про судейство поныл, конечно же.
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал матч против «Терека»:
«Сегодня одна команда на поле играла, другая – мешала играть. У меня, наверное, первый год такой. Такое впечатление, что кто-то сглазил.
В этом сезоне потеряли четырех ведущих игроков, были моменты, когда и судейство не на нашей стороне, на таком тяжелом поле нам было тяжело созидать… По большому счету соперник сегодня ничего не создал, кроме этого штрафного», – приводит слова Луческу Sports.ru.
- «Спартак» – чемпион.
- «Зенит» проиграл «Тереку» и не чемпион.
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