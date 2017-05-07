Мирча Луческу: «У меня, наверное, первый год такой. Впечатление, что кто-то сглазил»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал матч против «Терека»:

«Сегодня одна команда на поле играла, другая – мешала играть. У меня, наверное, первый год такой. Такое впечатление, что кто-то сглазил.

В этом сезоне потеряли четырех ведущих игроков, были моменты, когда и судейство не на нашей стороне, на таком тяжелом поле нам было тяжело созидать… По большому счету соперник сегодня ничего не создал, кроме этого штрафного», – приводит слова Луческу Sports.ru.

«Спартак» – чемпион.

«Зенит» проиграл «Тереку» и не чемпион.

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