Глушаков с гитарой и какой-то жидкостью залез на забор у «Открытия» и спел «Боже, «Спартак» храни!»

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков опубликовал видео в инстаграме, на котором он стоит на заборе у памятника гладиатору, расположенного неподалеку от стадиона «Открытие-арена».

«Кто мы? Чемпионы! Боже, «Спартак» храни! Дай ему сил, чтоб победил! А вы знаете, что в [неразборчиво]? Никто не знает! Это миллеровский чудо-напиток. Я вас всех люблю и поздравляю с чемпионством!» – прокричал Глушаков в видео.

«Спартак» – чемпион.

«Зенит» проиграл «Тереку» и не чемпион.

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