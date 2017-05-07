Спорт-Экспресс
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера: «Узнав о чемпионстве, я заплакал»
Многие фанаты тоже.
«Очень эмоциональный момент. Признаюсь, даже заплакал. В первую очередь поздравляю болельщиков «Спартака». Также хочу поздравить и поблагодарить владельца клуба Леонида Федуна за оказанное доверие. Еще раз всех поздравляю.
Останусь ли я в «Спартаке»? Да», – цитирует Карреру «Спорт-Экспресс».
- «Спартак» оформил чемпионский титул после поражения «Зенита» в матче 27-го тура РФПЛ с «Тереком».
- Каррера возглавил красно-белых перед вторым туром сезона-2016/17.
Все новости чемпионата, где «Спартак» все-таки чемпион
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