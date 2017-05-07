Космонавт МКС выложил фото вымпела «Спартака» на фоне Земли в иллюминаторе

Космонавт Сергей Рязанский опубликовал снимок в инстаграме.

«Поздравляю любимую команду с чемпионством. В космосе тоже болеют. И надо сказать, эти кусочки обычной жизни, которые оказываются на борту, очень поддерживают в течение полета», – написал Рязанский.

«Спартак» оформил чемпионский титул после поражения «Зенита» в матче 27-го тура РФПЛ с «Тереком».

Красно-белые стали чемпионами России впервые за 16 лет.

Все новости чемпионата, где «Спартак» все-таки чемпион

Аккаунт в инстаграме, который так же хорош, как «Спартак»