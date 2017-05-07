Космонавт МКС выложил фото вымпела «Спартака» на фоне Земли в иллюминаторе
В космосе тоже болеют за красно-белых.
Космонавт Сергей Рязанский опубликовал снимок в инстаграме.
«Поздравляю любимую команду с чемпионством. В космосе тоже болеют. И надо сказать, эти кусочки обычной жизни, которые оказываются на борту, очень поддерживают в течение полета», – написал Рязанский.
- «Спартак» оформил чемпионский титул после поражения «Зенита» в матче 27-го тура РФПЛ с «Тереком».
- Красно-белые стали чемпионами России впервые за 16 лет.
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