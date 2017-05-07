Instagram

Космонавт МКС выложил фото вымпела «Спартака» на фоне Земли в иллюминаторе

Космонавт МКС выложил фото вымпела «Спартака» на фоне Земли в иллюминаторе
Eurosport

5 ч. назад

В космосе тоже болеют за красно-белых.

Космонавт Сергей Рязанский опубликовал снимок в инстаграме.

«Поздравляю любимую команду с чемпионством. В космосе тоже болеют. И надо сказать, эти кусочки обычной жизни, которые оказываются на борту, очень поддерживают в течение полета», – написал Рязанский.

  • «Спартак» оформил чемпионский титул после поражения «Зенита» в матче 27-го тура РФПЛ с «Тереком».
  • Красно-белые стали чемпионами России впервые за 16 лет.

Все новости чемпионата, где «Спартак» все-таки чемпион

Аккаунт в инстаграме, который так же хорош, как «Спартак»

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Не впечатленный своим же победным голом Кузнецов, приканчивающее движение Овечкина и злость Сида

03:30
Популярные видео
«Рейнджеры» опять упустили преимущество в Оттаве и продули в овертайме
1 505 просмотров18 ч
Бразильцы заколотили 3 гола через себя и разнесли Италию, забил даже вратарь
4 398 просмотров19 ч
А еще вам может понравиться