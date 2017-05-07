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Жирков: «Спартак» не самая сильная команда в сезоне»
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Футболист петербургского «Зенита» Юрий Жирков» поделился мнением о чемпионстве «Спартака» и поражении «Зенита» от «Терека»:
«Есть ли расстройство, что сами сделали «Спартак» чемпионом? Конечно, есть. Раз «Спартак» выиграл, значит выиграл. Заслуженно ли? Не знаю. Мне кажется, это не самая сильная команда в сезоне», – приводит слова Жиркова «Р-Спорт».
- «Зенит» уступил «Тереку» на домашнем поле со счетом 0:1.
- Поражение петербургского клуба автоматически сделало «Спартак» чемпионом.
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