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«Амкар» – «Спартаку»: «Приезжайте в Пермь просто отдыхать»
Заманчивое предложение.
«Спартак», отмечайте хоть всю неделю. Тренироваться совсем незачем.
Приезжайте в Пермь просто отдыхать. В футбол мы сами поиграем», – говорится в сообщении на официальном сайте «Амкара».
- «Спартак» оформил чемпионский титул после поражения «Зенита» в матче 27-го тура РФПЛ с «Тереком».
- Красно-белые стали чемпионами России впервые за 16 лет.
- «Амкар» сыграет со «Спартаком» в матче 28-го тура 13 мая.
Все новости чемпионата, где «Спартак» все-таки чемпион
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