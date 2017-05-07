«Амкар» – «Спартаку»: «Приезжайте в Пермь просто отдыхать»

«Спартак», отмечайте хоть всю неделю. Тренироваться совсем незачем.

Приезжайте в Пермь просто отдыхать. В футбол мы сами поиграем», – говорится в сообщении на официальном сайте «Амкара».

«Спартак» оформил чемпионский титул после поражения «Зенита» в матче 27-го тура РФПЛ с «Тереком».

Красно-белые стали чемпионами России впервые за 16 лет.

«Амкар» сыграет со «Спартаком» в матче 28-го тура 13 мая.

Все новости чемпионата, где «Спартак» все-таки чемпион

Аккаунт в инстаграме, который так же хорош, как «Спартак»