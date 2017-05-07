From Official Website

«Амкар» – «Спартаку»: «Приезжайте в Пермь просто отдыхать»

«Амкар» – «Спартаку»: «Приезжайте в Пермь просто отдыхать»
Eurosport

5 ч. назад

Заманчивое предложение.

«Спартак», отмечайте хоть всю неделю. Тренироваться совсем незачем.

Приезжайте в Пермь просто отдыхать. В футбол мы сами поиграем», – говорится в сообщении на официальном сайте «Амкара».

  • «Спартак» оформил чемпионский титул после поражения «Зенита» в матче 27-го тура РФПЛ с «Тереком».
  • Красно-белые стали чемпионами России впервые за 16 лет.
  • «Амкар» сыграет со «Спартаком» в матче 28-го тура 13 мая.

Все новости чемпионата, где «Спартак» все-таки чемпион

Аккаунт в инстаграме, который так же хорош, как «Спартак»

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Не впечатленный своим же победным голом Кузнецов, приканчивающее движение Овечкина и злость Сида

03:30
Популярные видео
«Рейнджеры» опять упустили преимущество в Оттаве и продули в овертайме
1 504 просмотров18 ч
Бразильцы заколотили 3 гола через себя и разнесли Италию, забил даже вратарь
4 397 просмотров19 ч
А еще вам может понравиться