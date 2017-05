Джокер взорвал. Как «Спартак» вернул России футбол и счастье

Чуть больше суток назад Массимо Каррера психанул на вальяжные, отдаленно попахивающие карпинскими кариоко-ибсоно-перепасовочки в центре поля в исполнении его команды. Раздосадованный, убежал в подтрибунное помещение, не поздравив, как обычно, своих с победой. Не вышел на пресс-конференцию, не явился в раздевалку. Вечно гордый за своих, с вечно горящими глазами, вечно улыбающийся во все голливудские 32 итальянской улыбкой Каррера впервые в сезоне дошел до пиковой точки разочарования собственной командой. Такого не было ни после самарских 0:4, ни после ростовских 0:3. Это случилось после домашних 1:0. После победы. Есть какая-то невероятная ирония судьбы в том, что случилось это после чемпионской победы.

Знал ли Массимо, что через сутки поздравлять болельщиков с чемпионством? Знал ли Денис Глушаков, что через сутки после «фото не будет» он поцелует ромбик в прямом эфире и запишет видео с памятником гладиатора? Знал ли вообще вчера хоть кто-нибудь, что это случится уже сегодня? Да нет.

Ни вчера, ни позавчера, ни неделю назад. Ни полгода, ни год, ни два. Просто так вышло.

Так вышло, что мистер главное тренерское открытие европейского футбола этого сезона получил свой пост лишь потому, что «Спартак» не смог договориться с Бердыевым. Просто человек, вылетевший в прошлом сезоне в ФНЛ Роман Зобнин начал жечь так, что заинтересовал «Рому» и «Шальке». Так случилось, что Фернандо приехал и сразу заменил «Спартаку» и Титова, и Алекса, и Андреа Пирло. Просто так вышло, что Денис Глушаков провел абсолютно лучший сезон в карьере, Артем Ребров сыграл круче Акинфеева, а Куинси Промес – круче всех голландцев на планете Земля.

Ничего этого, на самом деле, не должно было произойти. Ни 42 тысяч на матче с «Томью», ни шикарной физической формы «Спартака» (возможно, лучшей физической формы, что видел РФПЛ за последние лет 10), ни хорошей игры в защите, ни сияющего Федуна, ни Массимо Карреры в костюме. Все шло по плану – по тому же, что шло несколько лет подряд. Лимит душит российский футбол, Слуцкий высушивает весь чемпионат, «Зенит» давит деньгами, «Краснодар» неплох, но не более, где-то в западной Европе никому не известный Массимо Каррера уезжает в «Челси» вместе со штабом Антонио Конте. «Спартак» проходит в групповой этап Лиги Европы, не пропуская от Ивана Тричковски на последней минуте матча с АЕК и не расстается с Аленичевым, приплывая в РФПЛ на 4-е или 5-е место. Болельщики в соцсетях раскидывают друг другу картинки про круговорот спартаковского нытья. Возможно, в команду по окончании сезона вернулся бы Карпин. Россия не футбольная страна.

Но внезапно что-то сломалось.

Где-то там, в министерстве вселенских случайностей произошел сбой. Джокер в красно-белой форме взорвал больницу с Харви Дентом, и мир подвергся хаосу. Мир ведь всегда подвергается хаосу, когда что-то идет не по плану, помните? Случилось все, что не имеет никакого смысла описывать, все, что вы видели в этом сезоне, все, чего «Спартак» ждал 16 лет. Разгромного, невероятного и необъяснимого чемпионства.

Все это нагрянуло, как сегодняшний день. Пасмурный майский холодный день, в который никто не собирался ничего праздновать. Люди упаковывали чемоданы на дачу, школьники выбирались в торговые центры, на набережной в районе «Серебряного бора» даже не было шашлыков. Массимо Каррера переживал.

А потом оно взорвалось – в очередной раз. И та самая песня Queen – We are the Champions – для миллионов людей снова стала родной. Она снова стала про них. 16 лет спустя. А для кого-то – впервые. И они потеряли голову от счастья. Россия вдруг заболела футболом. Массимо Каррера плакал. Эти ледяные майские многие запомнят навсегда. Пусть и совершенно случайно. Ведь все самое лучшее в жизни всегда происходит случайно.

