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Пауло Дибала поздравил «Спартак» с чемпионством, выложив фото шлема римского воина

Дибала поздравил «Спартак» с чемпионством, выложив фото шлема римского воина
Eurosport

4 ч. назад

В Турине следят за успехами Массимо Карреры.

Аргентинец опубликовал фото в инстасториз.

Дибала поздравил «Спартак»

«Ювентус», за который выступает Дибала, поздравил Массимо Карреру в твиттере.

  • «Спартак» оформил чемпионский титул после поражения «Зенита» в матче 27-го тура РФПЛ с «Тереком».
  • Красно-белые стали чемпионами России впервые за 16 лет.
  • Массимо Каррера возглавил красно-белых перед вторым туром чемпионата

Таблица РФПЛ

Аккаунт в инстаграме, который так же хорош, как «Спартак»

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