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Пауло Дибала поздравил «Спартак» с чемпионством, выложив фото шлема римского воина
В Турине следят за успехами Массимо Карреры.
Аргентинец опубликовал фото в инстасториз.
«Ювентус», за который выступает Дибала, поздравил Массимо Карреру в твиттере.
- «Спартак» оформил чемпионский титул после поражения «Зенита» в матче 27-го тура РФПЛ с «Тереком».
- Красно-белые стали чемпионами России впервые за 16 лет.
- Массимо Каррера возглавил красно-белых перед вторым туром чемпионата
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