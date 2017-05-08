Красно-белый кит. Почему чемпионство «Спартака» – трагедия для общества

«Спартак» – самый популярный клуб России. Это абсолютный факт, с которым не в силах спорить даже ВЦИОМ. На предчемпионский матч красно-белых против «Томи» пришло 42 тысячи человек, а золотая встреча «Зенита» с «Уфой» в мае 2015-го не собрала аншлага на 22-тысячном «Петровском» – сразу ясно, за кого сильнее всех топят в России.

Так вот: если раньше феноменальная популярность «Спартака» лишь слегка напрягала тех, кому он безразличен, то сейчас, после долгожданного титула, всем равнодушным людям пора прятаться в бомбоубежища или хотя бы забираться туда, где не ловит интернет.

Причина – сошедшие с ума фанаты «Спартака», которых так много, что они не влезут во все психбольницы мира. Ты слушаешь этих людей, начинаешь думать, что они говорят не всерьез, а потом понимаешь: диагноз ясен, медики бессильны. В России явно запретили не тех сектантов.

Поверьте, я часто общаюсь с болельщиками «Спартака». Они и прежде сворачивали любой разговор к одной теме («А вот у нас в КБ…»), но это были монотонные стоны и жалобы, которые приходилось выслушивать, чтобы не обижать собеседника. Федун был ужасным, тренеры – физруками, футболисты – бездарями, а руководство – кретинами. По крайней мере, так рассуждали люди в красно-белых шарфах.

Примерно в той же манере женщины жалуются подругам на мужей: пьет, отрастил пузо, не поднимает крышку унитаза – короче, козел. Но стоит ему подать на развод, и жена в истерике звонит тем же подругам. Они отвечают: ну, ты же сама говорила, что он идиот, так что радуйся свободе, ищи себе идеального мужика.

И тут вдруг выясняется, что тот, старый, и был идеальным. И если он все же возвращается к жене, для подруг наступают тяжелые времена: на протяжении нескольких недель (до первой ссоры) им рассказывают, что Виталик (Валера, Гена, Саша) – лучший мужчина в мире. «Представляешь, Галка, он мне золотое колечко купил!» И Галка, закатывая глаза, представляет.

Точно так же и со «Спартаком».

Федуну аплодируют сразу и за стадион, и за золото, словно забывая, что недавно ему адски свистели, а над послематчевыми репликами злобно хохотали.

Багаж Аленичева одновременно становится самым дебильным мемом сезона и самым ценным грузом для красно-белых фанатов: да, среди них полно тех, кто верит, что фундамент чемпионства правда заложил победитель ЛЧ-2004.

Артема Реброва в трудные времена называли «Капитан инстаграм», а сейчас будут продвигать в сборную. Сердара Таски считали глупейшим приобретением, а весной он вдруг стал незаменимым защитником. Комбарова ругали за топорность и тупость, но ничего, отбегал весь сезон в составе чемпионов.

Естественно, восприятие может меняться в зависимости от результатов. Но, пожалуйста, не нужно доказывать вменяемым людям, что Федун вырос в гениального менеджера, а Комбаров скоро уедет в «Реал» и отправит Марсело в запас.

Впрочем, просить о чем-то болельщиков «Спартака» – совершенно бесполезное занятие. Они не услышат. Для них это золото – повод бесконечно трепаться про 10 чемпионств и ядерно злорадствовать.

Максим Калиниченко, к примеру, уже начал: после матча «Зенита» с «Тереком» он взгрустнул в твиттере из-за того, что камеры не показали лица питерских болельщиков (их бывший полузащитник «Спартака» дипломатично назвал бомжами). Наверное, Максим забыл, как в сентябре 2007 года организовал гол, который лишил красно-белых и победы в дерби, и золотых медалей. Пришлось напомнить.

Запас таких эпизодов – единственный антидот против неадекватных фанатов «Спартака». Тебе орут в лицо – «Каррера, Глушак, похороны!», а ты отвечаешь: «Легия», «Санкт-Галлен», АЕК!» И все, оппонент полезет на антресоли за древним полуфиналом Лиги чемпионов. Свалившись по пути, он злобно прокричит: «Зато мы чемпионы! Досрочно всех вынесли! Дважды надрали ЦСКА!» Последнее слово все равно будет за ним. Печально.

«Спартак» – чемпион!» – фраза, которая скоро будет бесить сильнее, чем припев трека «Тает лед». И нам придется жить под этот вопль, прекрасно осознавая, что главные творцы красно-белой победы не Каррера, Промес и Кутепов, а Халк, Витсель, Гарай и, конечно же, Мирча Луческу.

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