Владелец «Спартака» Леонид Федун: «Массимо Каррера, конечно, остается»

«Жуткое облегчение. Это событие особенно ждали два человека. Мой папа, которому скоро 90 лет. И Никита Палыч Симонян. Я рад, что мы смогли доставить им это счастье. Ура.

Массимо Каррера, конечно, остается, у него контракт на два года. Кредит доверия полный, это даже не вопрос.

Долго-долго-долго мы ждали и наконец дотерпели. Я очень рад за наших болельщиков, которые столько лет терпели и верили в команду.

У нас самые лучшие фанаты, у нас самая большая поддержка. Даже на матч с «Томью» когда пришел полный стадион – это, конечно, завораживает.

Те усилия, который внес тренерский штаб, администрация клуба, я, наконец воплотились в дело. Давайте сегодня радоваться», – сказал Федун.

«Спартак» оформил чемпионский титул после поражения «Зенита» в матче 27-го тура РФПЛ с «Тереком».

Красно-белые стали чемпионами России впервые за 16 лет.

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