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Сердар Ташчи подтвердил намерение дойти пешком до Германии в честь чемпионства «Спартака»

Ташчи подтвердил намерение дойти пешком до Германии в честь чемпионства «Спартака»
Eurosport

14 ч. назад

Ждем выполнения.

Во время зимних сборов Сердар Ташчи пообещал дойти пешком до Германии, если «Спартак» станет чемпионом России. В ночь на понедельник 30-летний немецкий защитник подтвердил данное слово во время встречи с болельщиками.

  • В 27-м туре «Спартак» обыграл дома «Томь» со счетом 1:0, а «Зенит» на своем поле проиграл с тем же счетом «Тереку».
  • Эти результаты сделали красно-белых недосягаемыми для преследователей.
  • «Спартак» стал чемпионом России впервые с 2001 года.

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