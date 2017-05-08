Сердар Ташчи подтвердил намерение дойти пешком до Германии в честь чемпионства «Спартака»

Во время зимних сборов Сердар Ташчи пообещал дойти пешком до Германии, если «Спартак» станет чемпионом России. В ночь на понедельник 30-летний немецкий защитник подтвердил данное слово во время встречи с болельщиками.

В 27-м туре «Спартак» обыграл дома «Томь» со счетом 1:0, а «Зенит» на своем поле проиграл с тем же счетом «Тереку».

Эти результаты сделали красно-белых недосягаемыми для преследователей.

«Спартак» стал чемпионом России впервые с 2001 года.

Таблица РФПЛ

Аккаунт в инстаграме, который так же хорош, как «Спартак»