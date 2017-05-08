Куинси Промес стал отцом на следующий день после чемпионства «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Куинси Промес объявил в социальных сетях о рождении ребенка.

«Я с радостью объявляю, что 8 мая 2017 года в 5:50 мой сын появился на свет. Мама и ребенок в отличной форме!», – написал футболист.

7 мая «Спартак» официально стал чемпионом России. Для красно-белых это чемпионство стало первым с 2001 года.

Промес провел 26 официальных матчей в сезоне-2016/17, забил 11 мячей и отдал 10 голевых передач.

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