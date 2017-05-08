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«Крылья Советов» обыграли «Урал», Владимир Ильин забил 4-й гол в сезоне

«Крылья Советов» обыграли «Урал», Ильин забил 4-й гол в сезоне
Eurosport

7 ч. назад

В матче 27-го тура чемпионата России «Крылья Советов» одержали волевую победу над «Уралом».

«Урал» – «Крылья Советов» – 1:3

Голы:

1:0 – Владимир Ильин, 2'

1:1 – Джанни Бруно, 54'

1:2 – Джанни Бруно, 75'

1:3 – Кристиан Паскуато, 89'

  • «Крылья Советов» набрали 25 очков и покинули зону вылета.
  • «Урал» с 29 баллами 11-й. Они потерпели 4 поражения подряд.

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