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«Крылья Советов» обыграли «Урал», Владимир Ильин забил 4-й гол в сезоне
В матче 27-го тура чемпионата России «Крылья Советов» одержали волевую победу над «Уралом».
«Урал» – «Крылья Советов» – 1:3
Голы:
1:0 – Владимир Ильин, 2'
1:1 – Джанни Бруно, 54'
1:2 – Джанни Бруно, 75'
1:3 – Кристиан Паскуато, 89'
- «Крылья Советов» набрали 25 очков и покинули зону вылета.
- «Урал» с 29 баллами 11-й. Они потерпели 4 поражения подряд.
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