«СЭ»: «Зенит» уволит Мирчу Луческу по окончании сезона-2016/17

Сезон-2017/18 «Зенит» начнет с новым тренером. По информации «СЭ», поражение от «Терека» поставило последнюю точку в пребывании Луческу на посту главного тренера.

71-летний румын доведет «Зенит» до конца чемпионата, но соглашение с ним будет расторгнуто. Его сменит другой зарубежный тренер. Не исключено, что им станет Паулу Соуза или Чезаре Пранделли.

За 3 тура до финиша «Зенит» занимает третье место и рискует второй сезон подряд остаться без Лиги чемпионов.

Матч 27-го тура РФПЛ против «Терека» питерский клуб проиграл – 0:1.

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