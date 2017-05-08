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«СЭ»: «Зенит» уволит Мирчу Луческу по окончании сезона-2016/17

«СЭ»: «Зенит» уволит Луческу по окончании сезона
Eurosport

3 ч. назад

Румынский тренер не впечатлил.

Сезон-2017/18 «Зенит» начнет с новым тренером. По информации «СЭ», поражение от «Терека» поставило последнюю точку в пребывании Луческу на посту главного тренера.

71-летний румын доведет «Зенит» до конца чемпионата, но соглашение с ним будет расторгнуто. Его сменит другой зарубежный тренер. Не исключено, что им станет Паулу Соуза или Чезаре Пранделли.

  • За 3 тура до финиша «Зенит» занимает третье место и рискует второй сезон подряд остаться без Лиги чемпионов.
  • Матч 27-го тура РФПЛ против «Терека» питерский клуб проиграл – 0:1.

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