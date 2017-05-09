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«Спорт день за днем»: следующий домашний матч «Зенита» пройдет на «Петровском»

«Спорт день за днем»: следующий домашний матч «Зенита» пройдет на «Петровском»
Eurosport

11 ч. назад

Новый стадион строили-строили, но он пока слишком плох.

«Зенит» проведет матч с «Краснодаром» на «Петровском». Об этом сообщает «Спорт день за днем».

Клуб из Санкт-Петербурга недоволен качеством поля на новой арене на Крестовском острове. «Зенит» обращал на это внимание еще по ходу строительства арены, однако жалобы организации были проигнорированы.

У «Зенита» есть и другие претензии к стадиону: в частности, у клуба возникли проблемы про подъезде к «Крестовскому» из-за пробок, а в раздевалке «Зенита» на одном из матчей были проблемы с горячей водой.

  • Для допуска арены к матчам Кубка конфедераций-2017 было необходимо провести два тестовых матча.
  • «Зенит» провел лишь два домашних матча на стадионе на Крестовском острове. Предыдущие домашние встречи он играл на «Петровском».
  • В первом матче на новой арене петербуржцы обыграли «Урал» (2:0), во втором – уступили «Тереку» (0:1).

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