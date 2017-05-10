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Безумная фотка Массимо Карреры с обложки Esquire, доказывающая, что «Спартак» – чемпион

Безумная фотка Карреры с обложки Esquire, доказывающая, что «Спартак» – чемпион
Eurosport

7 ч. назад

Лицо чемпиона.

Главный тренер «Спартака» дал интервью Esquire и круто получился на обложке: на фото итальянец одновременно излучает безумие и радость.

Главный редактор издания Сергей Минаев отметил, что не показывал обложку заранее, потому что не хотел сглазить чемпионство «Спартака».

  • «Спартак» выиграл чемпионат России впервые с 2001 года.
  • Красно-белые оформили чемпионство за 3 тура до конца турнира.

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