43-летний Дмитрий Лоськов сыграет за «Локомотив» против «Оренбурга» в РФПЛ

«В матче с «Оренбургом» на поле выйдет легенда нашего клуба, держатель множества рекордов «Локомотива» – Дмитрий Лоськов! Мы долго ждали этого момента, и вот он настал! Приходите на стадион, чтобы потом смело сказать: «Я видел легенду», – говорится заявлении «Локомотива».

Лоськов станет первым футболистом, сыгравшим в 20 чемпионатах России. Сейчас Дмитрий делит лидерство с Сергеем Семаком (19 турниров).

Лоськов завершил карьеру в 2013-м.

В составе «Локомотива» Дмитрий выиграл 2 чемпионата России.

С августа 2016-го Лоськов входит в тренерский штаб «Локомотива».

Матч 28-го тура чемпионата России начнется 13 мая в 19:30 (мск).

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