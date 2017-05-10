Василий Уткин: «Не думаю, что клубы выше «Виченцы» в Италии задумаются о Каррере»

«Вы сильно заблуждаетесь, если думаете, что в Италии волнуют достижения Карреры в России. Итальянцы высокого мнения о себе как о футбольной державе. Вроде Конте хочет его в штаб «Челси» пригласить. Это успех его близкого человека.

Конечно, в Италии с уважением отнесутся к титулу, но не думаю, что клубы выше «Виченцы» задумаются, что им срочно нужен Каррера», – заявил Уткин «Спорт FM».

Каррера возглавил «Спартак» перед вторым туром РФПЛ-2016/17 и привел красно-белых к первому за 16 лет чемпионству.

За 2 тура до финиша «Виченца» находится зоне вылета из Серии В.

Турнирная таблица РФПЛ

Аккаунт в инстаграме, который так же хорош, как «Спартак»

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