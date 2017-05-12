ЦСКА или «Зенит» в ЛЧ и еще 9 вандефульных интриг РФПЛ после титула «Спартака»

Кто попадет в Лигу чемпионов от России?

Большой сезон в России возобновился в марте матчем ЦСКА – «Зенит». Победитель рванул бы в погоню за «Спартаком», но претенденты сгоняли унылые нули и подарили титул Федуну. Обеим командам нужна Лига чемпионов и призовые от нее, поэтому набирать очки на финише они должны по максимуму. В таблице выше ЦСКА, единственный мотивированный соперник в их календаре – Тула, а «Зениту» еще играть с «Краснодаром».

На что еще сошлется Луческу, если судьи, поля и «Спартак» уже были?

Провал в гонке за второе место автоматически катапультирует Мирчу из России. Отмазки румынского коуча уже не веселят, все понимают: если «Зенит» теряет очки – ждите нытья на пресс-конференции. Луческу уже выставлял виноватыми арбитров, газоны и красно-белое лобби, но после поражения от «Спартака» все же признал: он не построил достойную команду для титула. В самокопании тренер дошел до себя, это знак – дальше будет хуже. На Украине он спихивал проблемы на лимит, хилый бюджет, формат чемпионата, большое количество болельщиков и даже свой возраст – в Петербурге румын перепрыгнул через эти ступени и сразу полез вглубь.

Надоест ли Бердыеву играть 0:0?

Лучший тактик страны смотрит матчи за стеклом в специальной должности, введенной в «Ростове» специально под него. Бердыева давно не обсуждают и не критикуют – тренер обожает информационный вакуум, но все еще сидит без контракта на следующий год. Первый замгубернатора области говорит, что еще обсудит с Курбаном и штабом соглашения на новый сезон, а источники уже пристраивают коуча в «Зенит». Перед новым назначением туркмен может освежить унылую игру «Ростова» – пять нулевых ничей подряд вгонят в сон любого.

Сохранит ли Миранчук турбоформу до Кубка Конфедераций?

Плеймейкер вдохновенно проводит последние полгода контракта с «Локо». По весне он играет слева в нападении или на одной линии с Ари и постоянно вращается в воронке событий. Алексей все еще второй ассистент «Локомотива» и третий по ключевым передачам (впереди – Фернандеш и огненный Ари) – именно такой Миранчук нужен сборной на домашнем турнире-2017.

Повалится ли «Краснодар» на финише?

Клуб Сергея Галицкого притормозил в развитии. «Быки» попали в функциональную яму перед «Сельтой» (1:4) и с тех пор выигрывает только у клубов с проблемами – «Локомотив», «Рубин», «Амкар» и «Арсенал». Они все еще выглядят лучше в борьбе за Лигу Европы, но одно очко в матчах с «Анжи» и «Оренбургом» настораживает – без еврокубков Галицкий быстро выгонит Шалимова и найдет тренера с нормальной прической.

Вернется ли Чечня в Европу спустя 13 лет?

Если «Краснодар» валится, то «Терек» наоборот на подъеме. Рахимов выиграл три матча подряд, опрокинул «Зенит» на «Крестовском» и хищно облизывается на место в еврокубках. Календарь чеченцев дает шанс на девять очков из девяти – «Томь», «Спартак» и «Крылья» не особо стараются на финише. Сенегалец Аблай Мбенг положил 4 гола в трех матчах (за весь сезон он забил 1) и готов к вызову в Европе.

Кого еще возбудит Смолов?

Все без ума от Федора – он крутой, забивной и рвется в Европу, то есть делает все, чего мы ждем от русского футболиста. В этом сезоне Смолов вновь выиграет гонку бомбардиров и запустит новую волну слухов о трансфере. Уже были дортмундская «Боруссия» (Bild), «Бешикташ» (Sabah), «Эвертон» («Спорт-Экспресс») и два оффера из Китая (Арустамян) – на все «Краснодар» ответил отказом. Русский бомбардир доиграет сезон в РФПЛ и позвонит агенту – в 27 надо уже рвать в Европу.

Хави Грасию уволят до конца сезона или после?

В «Рубине» поняли, что ошиблись – испанский коуч не подошел системе, которую выстроили в Казани, и не исправил ситуацию даже после перерыва в чемпионате. В этом сезоне нет ни одного игрока, прибавившего по сравнению с прошлым годом. Сонг и Мвила откровенно мучаются на поле, лучшими в «Рубине» остаются бессмертные Карадениз и Кузьмин, а тренер признает: «Мы часто не можем прийти в себя после пропущенного мяча». Осталось только узнать, когда выгонят Грасию – еще один жуткий сезон Казань себе не позволит.

Выставит ли «Томь» состав из 11 русских?

Замглавы области в феврале ужаснул всех: «Денег для Премьер-лиги не хватает, задача «Томи» – играть в ФНЛ». До этого искреннего признания были веселые комментарии защитника Дьякова («Возможно, долги выплатят игрокам выплатят посмертно») и ругань жены вратаря Солосина в фанатском паблике «ВКонтакте». В трех последних матчах за «Томь» играли 1,5 легионера – хорват Пулич и Чуперка с молдавским и русским гражданством. Единственная задача на сезон для Петракова: сможет ли он искусственно выпустить в старте 11 местных мальчишек?

Обвинят ли «Урал» в странном матче?

«Шмели» попали под огонь критики после игры первого круга с «Тереком», весной выиграли пять матчей подряд, а потом выдали серию из пяти проигрышей. Внутрь этого пораженческого ада попала ответная встреча с «Тереком». Ее поставили за три дня до финала Кубка, но туда не полетел главный тренер Тарханов, а в старте вышли парни из дубля. Итог – поражение 2:5 и чудо-привоз Коробова при четвертом голе. «Ребята чуть подустали, Коробов сейчас голову опустил, плачет», – рассказал президент клуба Иванов. Таких оправданий в играх «Урала» слишком много, чтобы не заподозрить их в чем-то плохом.

Какой еще мем родит тренер «Анжи» Григорян?

Финалист женской Лиги чемпионов пришел в дагестанский клуб зимой, чтобы раскрасить серый сезон Премьер-лиги. На следующий день после назначения он пнул Шалимова («Меня задевает, как он оказался в «Краснодаре») и продолжил жечь. В интервью перед игрой с «Оренбургом» Григорян ограничился шестью словами и не пришел на пресс-конференцию после трех пенальти с «Томью» – в «Анжи» объяснили это тем, что сквозняк закрыл дверь раздевалки и вывихнул руку тренера.

Дерзкий коуч огненно высказался перед матчем с «Краснодаром»: «Хотим вылезти из этого дерьма» и «Команда в вандефульном состоянии» – у него еще три игры и 10 дней на генерирование новых мемов.

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