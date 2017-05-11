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136 российских игроков выступают в зарубежных чемпионатах
Из них 130 – в Европе.
CIES Football Observatory опубликовала рейтинг стран, экспортирующих наибольшее количество игроков в зарубежные чемпионаты. Россия оказалась на 26-й строчке рейтинга со 136 футболистами.
На первой строчке расположилась Бразилия (1202 игрока). Следом идут Франция (781), Аргентина (753), Сербия (460) и Англия (451).
- Всего в 2120 клубах по всему миру выступает 12051 легионер.
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