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136 российских игроков выступают в зарубежных чемпионатах

136 российских игроков выступают в зарубежных чемпионатах
Eurosport

2 ч. назад

Из них 130 – в Европе.

CIES Football Observatory опубликовала рейтинг стран, экспортирующих наибольшее количество игроков в зарубежные чемпионаты. Россия оказалась на 26-й строчке рейтинга со 136 футболистами.

На первой строчке расположилась Бразилия (1202 игрока). Следом идут Франция (781), Аргентина (753), Сербия (460) и Англия (451).

  • Всего в 2120 клубах по всему миру выступает 12051 легионер.

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