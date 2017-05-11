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Болельщица «Зенита» продает билет на уже состоявшийся матч с «Тереком» за 16 тысяч рублей
Девушка явно рассчитывает на фанатов «Спартака».
Болельщица «Зенита» выставила билет на продажу на Avito. Жительница Петербурга оценила его в 16 тысяч рублей. Стоимость билетов на матч с «Тереком» составляла от 300 до 2500 рублей.
- «Зенит» в 27-м туре чемпионата России проиграл дома «Тереку» со счетом 0:1.
- Благодаря этому результату «Спартак» досрочно оформил чемпионский титул в РФПЛ.
- За 3 тура до финиша «Зенит» занимает третье место и рискует вновь остаться без Лиги чемпионов.
- Вероятно, «Зенит» сыграет последний домашний матч сезона на «Петровском».
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