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«Зенит» сыграет с «Краснодаром» на «Петровском» в рамках 29-го тура РФПЛ

«Зенит» сыграет с «Краснодаром» на «Петровском»
Eurosport

3 ч. назад

Питерцы не хотят выступать на «Санкт-Петербург Арене».

«Зенит» проведет последний домашний матч РФПЛ сезона-2016/17 на «Петровском», чтобы дать возможность организаторам Кубка Конфедераций подготовить газон нового стадиона к турниру.

«По результатам наблюдений оргкомитета «Россия-2018» и ФИФА, функциональная готовность арены соответствует стандартам технической оснащенности и логистики зрителей», – сообщает официальный сайт «Зенита».

  • «Зенит» провел на «Санкт-Петербург Арене» два матча: против «Урала» и «Терека».
  • Главный тренер питерцев Мирча Луческу несколько раз выражал недовольство состоянием газона на новой арене.
  • Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится 17 мая.

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