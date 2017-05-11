From Official Website
«Зенит» сыграет с «Краснодаром» на «Петровском» в рамках 29-го тура РФПЛ
Питерцы не хотят выступать на «Санкт-Петербург Арене».
«Зенит» проведет последний домашний матч РФПЛ сезона-2016/17 на «Петровском», чтобы дать возможность организаторам Кубка Конфедераций подготовить газон нового стадиона к турниру.
«По результатам наблюдений оргкомитета «Россия-2018» и ФИФА, функциональная готовность арены соответствует стандартам технической оснащенности и логистики зрителей», – сообщает официальный сайт «Зенита».
- «Зенит» провел на «Санкт-Петербург Арене» два матча: против «Урала» и «Терека».
- Главный тренер питерцев Мирча Луческу несколько раз выражал недовольство состоянием газона на новой арене.
- Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится 17 мая.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте