Полузащитник «Оренбурга» Благой Георгиев: «Владимир Путин – один из главных красавчиков в мире»

Болгарский игрок «Оренбурга» рассказал об отношении к президенту России.

«Владимир Путин – один из самых больших красавчиков вообще в мире. Мне он очень нравится, я всегда говорю это, в том числе и в Болгарии. Для меня Путин и Кадыров – пример.

Если честно, в Болгарии все любят и Путина, и Кадырова. Все мои друзья, все люди, которых я знаю, они прекрасно относятся к президенту России», – заявил Георгиев «Бизнес-Онлайн».

35-летний полузащитник играет в России с 2009 года.

В РФПЛ Благой выступал за «Терек», «Амкар», «Рубин» и «Оренбург».

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