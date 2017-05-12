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Владелец «Спартака» Леонид Федун: «Дмитрий Аленичев сам решит, заслужил ли он золото»
Боссу «красно-белых» не жалко.
«Получат ли золотые медали Аленичев и его тренерский штаб? Это он сам решает. Если он считает, что заслужил, конечно, получит.
Аленичев нашел Карреру? Не совсем так», – цитирует Федуна «Московский Комсомолец».
- Дмитрий Аленичев был уволен из «Спартака» в августе 2016 года после вылета из Лиги Европы.
- Вместе с Аленичевым команду покинули его помощники Егор Титов и Дмитрий Ананко.
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