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Владелец «Спартака» Леонид Федун: «Дмитрий Аленичев сам решит, заслужил ли он золото»

Федун: «Аленичев сам решит, заслужил ли он золото»
Eurosport

50 мин. назад

Боссу «красно-белых» не жалко.

«Получат ли золотые медали Аленичев и его тренерский штаб? Это он сам решает. Если он считает, что заслужил, конечно, получит.

Аленичев нашел Карреру? Не совсем так», – цитирует Федуна «Московский Комсомолец».

  • Дмитрий Аленичев был уволен из «Спартака» в августе 2016 года после вылета из Лиги Европы.
  • Вместе с Аленичевым команду покинули его помощники Егор Титов и Дмитрий Ананко.

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