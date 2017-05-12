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У Массимо Карреры есть предложения из Италии и Франции

У Карреры есть предложения из Италии и Франции
Eurosport

53 мин. назад

Главного тренера «Спартака» заметили в Европе.

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера проведет переговоры по новому контракту с президентом клуба Леонидом Федуном.

Как сообщает Ftbl.ru, владелец «красно-белых» хочет удержать тренера, у которого есть предложение от команды нижней таблицы Серии А и клуба, входящего в топ-7 во Франции.

  • Каррера возглавил «Спартак» перед вторым туром чемпионата России.
  • Под его руководством «красно-белые» впервые за 16 лет стали чемпионами страны.

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