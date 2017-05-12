«Он станет выдающимся игроком». Почему Роман Зобнин – настоящий MVP золотого «Спартака»

Впервые Зобнин взорвал российские медиа в 2015-м, но только от смеха. Tuttomercatoweb бомбанул новость: «Полузащитник «Динамо» интересен «МЮ». Слух попал в дайджест The Telegraph, и это издание медиа с удовольствием выдали за первоисточник. Журналисты утверждали: «Перспективный Роман Зобнин станет частью сделки по трансферу Чичарито в «Динамо».

«Я рассмеялся. Подумал, кто-то шутит. Я только начал играть в футбол, вдруг появляется новость по центральным каналам. Естественно меня подкалывали. Ионов, Жирков и Кокорин говорили: «Все, пора в «МЮ». Собирай вещи, учи английский», – смеялся Зобнин, сыгравший за основу только девять игр.

Любому 21-летнему парню снесет крышу даже от призрачной связи с «МЮ». На место ее поставил тренер «Динамо» Мирослав Ромащенко: «Какой еще «МЮ»? У тебя ноги сводит через час. В Англии надо бегать в три раза больше». Эта фраза стала ключевой в прогрессе Зобнина – всего через два года неубиваемый полузащитник сделал «Спартак» чемпионом.

С Романом красно-белым дико повезло. «Динамо» точно не уступило бы перспективного игрока конкурентам по лиге – все решил вылет в ФНЛ. «Динамо» согласилось на 3 миллиона евро, последнее слово оставалось за футболистом: променять железное место в основе родного клуба или уйти к историческому врагу за возможным прогрессом? Фанаты с обеих сторон восприняли выбор полузащитника настороженно и не представляли, что за год Роман окажется незаменимым на «Открытие Арене». Зобнин – единственный полевой игрок «Спартака», сыгравший во всех матчах золотого РФПЛ-2016/17.

Урок Ромащенко он вызубрил с отличием: в каждом матче спартаковец покрывает огромный километраж и уделывает любого по объемам черновой работы, а его прессинг нервирует соперников. Любимая позиция Зобнина – бокс-ту-бокс, где он способен полностью доказать пригодность дыхалки на любой матч АПЛ. Роман обладает задорным дриблингом: 1,3 обводки за игру (круче только Промес – 2). По разрезающим передачам уступает только атакующим Зе Луишу, Комбарову и Куинси (1,1 за матч), по точности передач – только Таски и монструозному Фернандо (83,4% против 86,6% и 85%).

У Зобнина нет проблем с жесткостью, но ее не всегда хватает для качественного отбора: 1,9 за игру. Это хуже, чем у Глушакова (2,1), Комбарова (2,2), Фернандо (2,2), Боккетти (2,3) и Ещенко (3).

Зобнину комфортно при работе с мячом, но не обладает первым пасом: это в «Спартаке» забетонировал Фернандо. Зато Роман отлично ускоряется и с помощью дриблинга или передачи способен продолжить атаку на фланг или в штрафную. Спасения в матчах с «Локо» и «Оренбургом» начались именно с разнообразных предложений Зобнина.

Каррера высоко ценит полузащитника не только за его выносливость и драйв. Грандиозный плюс Зобнина – универсализм, который раскрылся при итальянце.

«Роман проводит отличный чемпионат, он выдающийся универсал. Куда бы я его ни поставил, он отлично справляется с обязанностями. Он станет выдающимся игроком», – отметил Каррера после победы над «Уралом».

Любимое место в центре забито Глушаковым и Фернандо: только дисквалификации и травмы капитана и бразильца разрешают Роману иногда оказаться дома. Чаще Массимо отгружает полузащитника на полуфланг: Зобнин разрывается между краем и центром, расширяя атаку и помогая с насыщением Глушакову и Фернандо.

Зато это место гарантировано Роману в сборной России. Черчесов, открывший Зобнина футболу, использует полузащитника в центре: «Мы считаем, что Зобнин – игрок середины поля, и рассчитываем в первую очередь на это». Черчесов наигрывал полузащитника почти во всех товарищеских матчах и точно доверится ему на ЧМ-2018.

Массимо затыкает Романом любую пробоину, и тот не против. Разносторонний полузащитник успел сыграть в центре, в опорной зоне, ближе к атаке, на фланге и в обороне. Зобнин спокойно закрыл в матче с «Анжи» позицию удаленного Ещенко, в последнем дерби с ЦСКА отправился налево помогать Комбарову сдерживать Марио Фернандеса, а в Уфе опускался на позицию защитника, подстраховывая Таски. Все эти матчи «Спартак» выиграл.

Он неплохо играет даже головой: победный дубль в игре с «Оренбургом» экс-динамовец оформил после верховой борьбы.

«Отметил бы Зобнина. Сегодня он был королем воздуха. Какие рывки он совершил! Опорный полузащитник не обязан так сильно помогать атаке, но Роман сложил столько сил», – рассыпался в комплиментах спартаковский ветеран Валерий Рейнгольд, от которого красно-белые редко слышат похвалу.

Со стороны Зобнина никогда не плывут громкие слова: скромный полузащитник предпочитает работу: «По мне, лучший – Фернандо. Он держит весь центр, его пас в середине поля, и когда у него спады, команда плохо себя чувствует на поле».

Хотя повод есть: Роман – надежда сборной России на ЧМ-2018, а трансферные слухи про «Рому» и «Шальке» уже не так безумны, как истории про «МЮ».

Он точно не побежит за деньгами. В «Динамо» Роман получал меньше 100 тысяч евро за сезон, когда Кокорин и Погребняк купались в миллионах (5 и 2 млн евро). В «Спартаке» он получил прибавку, но не сногсшибательную: его доход держится в районе одного миллиона.

Беститульный «Спартак» проигрывал из-за отсутствия лидера, чемпионский «Спартак» перенасыщен крутыми ребятами. Гробовщик Глушаков прославился голами на последних секундах и похоронами соперников, пухлый животик Фернандо теперь боготворят, как пузо Будды, Промес давно превратился в мейнстрим – его знают и хотят даже в АПЛ. Еще есть надежный Ребров, неожиданно перспективный Джикия и вдруг взорвавшийся неуклюжий олененок Зе Луиш. Кто-то из них всегда на слуху, Зобнину редко достается слава героя. Но именно Роман, как перепачканный сажей шахтер, усердно мочит киркой, чтобы добыть долгожданное золото. Не для себя – для команды.

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