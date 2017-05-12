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ЦСКА разгромил «Арсенал» и оторвался от «Зенита» в чемпионате России
Матч 28-го тура РФПЛ завершился победой армейцев со счетом 3:0.
Голы:
1:0 – Бибрас Натхо, 31' (пен.)
2:0 – Федор Чалов, 41'
3:0 – Федор Чалов, 53'
- Чалов приплюсовал к дублю заработанной пенальти, который и реализовал Натхо.
- «Арсенал» в этом чемпионате не одержал ни одной победы на выезде (3 ничьи и 12 поражений).
- ЦСКА набрал 56 очков и на 4 балла опережает «Зенит».
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