Дмитрий Селюк: «Если «Спартак» сделает предложение, Яя Туре может переехать в Россию»

Футбольный агент рассказал о том, может ли полузащитник «Манчестер Сити», контракт которого с английским клубом истекает 30 июня 2017 года, пополнить состав московского «Спартака».

«Туре интересуются клубы из Франции и Испании, которые участвуют в Лиге чемпионов. Скажу, что мы смотрим не с точки зрения «лишь бы заработать», а с точки зрения проекта. В «Сити» Туре пришел именно под проект. Тогда команда была на седьмом месте в АПЛ, не участвовала в Лиге чемпионов.

1 апреля, когда я пошутил на счет «Спартака», многие в Европе приняли эту информацию за чистую монету. Например, в беседе со спортивными директорами из топовых клубов один человек меня на полном серьезе спросил: «А что, Яя идет в «Спартак»?»

«Спартак» теперь тоже играет в Лиге чемпионов? На счет московской команды я ничего не отрицаю, и если от «Спартака» будет предложение, то моя первоапрельская шутка может воплотиться в жизнь, а Федун может сделать из сказки быль», – заявил Селюк «Чемпионату».

Яя Туре выступает за «Манчестер Сити» с 2010 года.

Манкунианцы еще не предлагали 33-летнему полузащитнику продлить контракт.

«Спартак» стал чемпионом России в сезоне-2016/17.

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«Видел его большие ноги и понимал – я в беде». Почему «Сити» должен оставить Яя Туре