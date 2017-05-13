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«Спартак» выиграл у «Амкара» в Перми с любимым счетом в чемпионате России
11-я минимальная победа красно-белых в сезоне-2016/17.
Гол:
0:1 – Александр Самедов, 50'
- Московский клуб сыграл первую встречу в качестве чемпионов России.
- Пермяки не побеждают с 13 марта и продлили безвыигрышную серию до 9 встреч.
- Следующий матч РФПЛ «Спартак» проведет дома против «Терека».
- Стартовый свисток – 17 мая в 19:30 по московскому времени.
- «Амкар» в это же время встретится на выезде с тульским «Арсеналом».
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