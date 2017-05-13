Eurosport
«Зенит» обыграл «Крылья» в 28-м туре РФПЛ и сократил отставание от ЦСКА до балла
Встреча в Самаре завершилась со счетом 3:1.
«Крылья Советов» – «Зенит» – 1:3
Голы:
0:1 – Артем Дзюба, 1'
0:2 – Артем Дзюба, 8'
0:3 – Хави Гарсия, 35'
1:3 – Бранислав Иванович, 55'
- «Зенит» набрал 55 очков и остался на третьей строчке.
- За два тура до конца чемпионата питерцы отстают от ЦСКА на 1 балл.
- «Крылья» с 25 очками находятся в зоне стыковых матчей.
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