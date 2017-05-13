Eurosport
Болельщики прорвались на поле стадиона в Перми после чемпионской песни игроков «Спартака»
Никто серьезно не пострадал.
Несколько десятков болельщиков «Спартака» выбежали на поле после финального свистка в выездной встрече 28-го тура Премьер-лиги с «Амкаром» в Перми, чтобы отпраздновать победу с командой.
Болельщики прорвали оцепление полиции после того, как футболисты и главный тренер красно-белых Массимо Каррера исполнили импровизированные пляски у фанатской трибуны.
Полиции удалось увести болельщиков с поля только после того, как они растащили на сувениры сетку ворот.
- «Спартак» в субботу обыграл «Амкар» со счетом 1:0.
- Красно-белые оформили первый за 16 лет чемпионский титул на прошлой неделе.
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