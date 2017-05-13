Болельщики прорвались на поле стадиона в Перми после чемпионской песни игроков «Спартака»

Несколько десятков болельщиков «Спартака» выбежали на поле после финального свистка в выездной встрече 28-го тура Премьер-лиги с «Амкаром» в Перми, чтобы отпраздновать победу с командой.

Болельщики прорвали оцепление полиции после того, как футболисты и главный тренер красно-белых Массимо Каррера исполнили импровизированные пляски у фанатской трибуны.

Полиции удалось увести болельщиков с поля только после того, как они растащили на сувениры сетку ворот.

«Спартак» в субботу обыграл «Амкар» со счетом 1:0.

Красно-белые оформили первый за 16 лет чемпионский титул на прошлой неделе.

Самый спортивный инстаграм