Федор Смолов: «Big Russian Boss, я смотрю все твои выпуски, но мне к тебе нельзя»

Big Russian Boss и Федор Смолов обменялись записями в твиттере.

«Федь, пацаны забыли колбу от кальяна у меня на студии, приедь забери плиз, заодно выпуск снимем с тобой», – написал Big Russian Boss.

«Босс ты топ, смотрю все выпуски, но мне к тебе нельзя», – ответил Смолов.

Канал Big Russian Boss насчитывает более двух миллионов подписчиков.

Смолов лидирует в таблице бомбардиров чемпионата России с 15 голами.

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