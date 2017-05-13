Eurosport

Федор Смолов: «Big Russian Boss, я смотрю все твои выпуски, но мне к тебе нельзя»

Смолов: «Big Russian Boss, я смотрю все твои выпуски, но мне к тебе нельзя»
Eurosport

10 мин. назад

Форвард «Краснодара» – поклонник популярного шоу на YouTube.

Big Russian Boss и Федор Смолов обменялись записями в твиттере.

«Федь, пацаны забыли колбу от кальяна у меня на студии, приедь забери плиз, заодно выпуск снимем с тобой», – написал Big Russian Boss.

«Босс ты топ, смотрю все выпуски, но мне к тебе нельзя», – ответил Смолов.

  • Канал Big Russian Boss насчитывает более двух миллионов подписчиков.
  • Смолов лидирует в таблице бомбардиров чемпионата России с 15 голами.

Читайте лучшие тексты сайта прямо в телеграме на вашем гаджете

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «Интересно, как Месси и Дибала синхронизируются в сборной». Уроки итальянского со Стогниенко

01:05
Популярные видео
«Сейчас нет таких режиссеров, как Андреа Пирло». Уроки итальянского со Стогниенко
 22 просмотров4 ч
«Я видел, как Буффон дебютировал в сборной». Уроки итальянского со Стогниенко
 14 просмотров4 ч
А еще вам может понравиться