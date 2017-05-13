Eurosport
Федор Смолов: «Big Russian Boss, я смотрю все твои выпуски, но мне к тебе нельзя»
Форвард «Краснодара» – поклонник популярного шоу на YouTube.
Big Russian Boss и Федор Смолов обменялись записями в твиттере.
«Федь, пацаны забыли колбу от кальяна у меня на студии, приедь забери плиз, заодно выпуск снимем с тобой», – написал Big Russian Boss.
«Босс ты топ, смотрю все выпуски, но мне к тебе нельзя», – ответил Смолов.
- Канал Big Russian Boss насчитывает более двух миллионов подписчиков.
- Смолов лидирует в таблице бомбардиров чемпионата России с 15 голами.
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