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Дмитирй Лоськов установил рекорд, сыграв в 20 чемпионатах России

Лоськов установил рекорд, сыграв в 20 чемпионатах России
Eurosport

1 час назад

43-летний полузащитник вышел на поле в матче 28-го тура РФПЛ против «Оренбурга».

Лоськов вышел на матч с «Оренбургом» в стартовом составе под номером 10 и был заменен на 13-й минуте встречи. Вместо него на поле вышел Алексей Миранчук.

Лоськов превзошел по рекордному показателю бывшего капитана сборной Росси Сергея Семака, который провел 19 сезонов в российском чемпионате.

  • «Локомотив» в феврале объявил о подписании контракта до конца сезона с 43-летним Лоськовым, который с 2013 года официально нигде не играл, а в 2016 году вошел в тренерский штаб красно-зеленых.
  • Лоськов выступал за «Локомотив» в 1997–2007 и 2010-2013 годах. В составе железнодорожников он выиграл два чемпионата России, три Кубка страны, два Суперкубка России.

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