Как фанаты «Локомотива» отреагировали на возвращение Дмитрия Лоськова

В матче 28-го тура чемпионата России в гости к «Локомотиву» приехал «Оренбург». Железнодорожники еще за несколько дней анонсировали выход Дмитрия Лоськова на поле стадиона «Черкизово» в этом матче.

Лоськов вышел в основном составе москвичей, отыграл 12 минут и покинул поле под аплодисменты стадиона. Вот как команда поддерживала легенду матча во время игры.

К 50-й минуте матча «Локомотив» вел со счетом 2:0. Дублем отметился Ари.

«Локомотив» объявил о подписании контракта до конца сезона с 43-летним Лоськовым в феврале.

С 2013 года официально нигде не играл, а в 2016 году вошел в тренерский штаб красно-зеленых.

Лоськов выступал за «Локомотив» в 1997–2007 и 2010-2013 годах.

В составе железнодорожников он выиграл два чемпионата России, три Кубка страны, два Суперкубка России.

Лоськов превзошел по рекордному показателю бывшего капитана сборной Росси Сергея Семака, который провел 19 сезонов в российском чемпионате.

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