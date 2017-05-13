Getty Images

Как фанаты «Локомотива» отреагировали на возвращение Дмитрия Лоськова

Как фанаты «Локомотива» отреагировали на возвращение Лоськова
Eurosport

1 час назад

Всех бы так встречали.

В матче 28-го тура чемпионата России в гости к «Локомотиву» приехал «Оренбург». Железнодорожники еще за несколько дней анонсировали выход Дмитрия Лоськова на поле стадиона «Черкизово» в этом матче.

Лоськов вышел в основном составе москвичей, отыграл 12 минут и покинул поле под аплодисменты стадиона. Вот как команда поддерживала легенду матча во время игры.

  • К 50-й минуте матча «Локомотив» вел со счетом 2:0. Дублем отметился Ари.
  • «Локомотив» объявил о подписании контракта до конца сезона с 43-летним Лоськовым в феврале.
  • С 2013 года официально нигде не играл, а в 2016 году вошел в тренерский штаб красно-зеленых.
  • Лоськов выступал за «Локомотив» в 1997–2007 и 2010-2013 годах.
  • В составе железнодорожников он выиграл два чемпионата России, три Кубка страны, два Суперкубка России.
  • Лоськов превзошел по рекордному показателю бывшего капитана сборной Росси Сергея Семака, который провел 19 сезонов в российском чемпионате.

Все новости РФПЛ

Самый спортивный канал в телеграме

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Уткин в прямом эфире объявил о прекращении карьеры телекомментатора

00:46
Популярные видео
«Интересно, как Месси и Дибала синхронизируются в сборной». Уроки итальянского со Стогниенко
 192 просмотров7 ч
«Сейчас нет таких режиссеров, как Андреа Пирло». Уроки итальянского со Стогниенко
 52 просмотров7 ч
А еще вам может понравиться