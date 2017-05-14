Лось - он. Как «Локомотив» проводил 43-летнюю легенду «Черкизово»

В Москве наконец-то тепло, а у «Локомотива» наконец-то есть повод для праздника. Две недели назад команда завоевала второй Кубок России за три года и привезла чашку домой.

Очередь к трофею за фотографиями растянулась на половину площади перед стадионом, где и так многолюдно. Второе достижение клуба за сезон: перед матчами на территории и правда стало значительно бодрее, чем год назад. С одной стороны – шатер с едой, с другой играют в киберфутбол, по центру жарят мясо – и запах барбекю разносится на десятки метров вокруг.

Первым в списке празднований – торжественное открытие таблички на паровозе. Золотую плашку объявил президент клуба Илья Геркус, а пушки стреляли конфетти, распугивая болельщиков.

Внутри стадиона перед матчем столько же человек, сколько снаружи. На фанатской южной трибуне растянули первый из семидесяти баннеров в честь юбилея Юрия Семина: «Богатырство не меняется возрастом, дело в силушке и кураже». На трибунах, как объявили позже, 10177 человек – треть стадиона.

Впрочем, под серьезный повод могло собраться и больше. Матч с «Оренбургом» стал прощальным для Дмитрия Лоськова. 20 сезонов в РФПЛ (рекорд), один из самых возрастных игроков лиги (почти рекорд), безграничная любовь болельщиков (факт).

Лоськов вышел в стартовом составе с сыном Гришей за руку и весь гимн что-то пихал стоящему рядом Игорю Денисову. Трибуны в это время истерили: десятки маек с десятым номером и заряды «Великий капитан, ты чемпион, оле-оле Дима Лоськов».

Легенду номер 10 на 13-й минуте заменили на Алексея Миранчука. Капитанскую повязку Лоськов отдал Гилерме, футболку – сыну Грише, который не очень внимательно следил за игрой отца, хотя тот пару раз неплохо сыграл в касание.

С превращением состава в чуть более боевой команда заиграла быстрее, забила «Оренбургу» гол в первом тайме и три во втором. 4:0 добавили ощущения праздника, а под конец на поле выпустили Бориса Ротенберга. Гулять так гулять. Трибуны отреагировали на его второе в сезоне появление на поле с юмором и пропели «******* [зашибись] у Бори папа!»

Очередное упоминание юбилея главного тренера – как раз под третий гол. На Южной трибуне поднимают 70 баннеров и запевают вечное «Юрий Палыч всех **** [обыгрывал]: «Интер», «Андерлехт», «Реал».

После свистка на поле снова появился Кубок России, и Гилерме с Михаликом протащили его по периметру полупустого стадиона под яркий салют.

Через пару месяцев в Черкизово будет еще одна чашка: на «Локомотиве» пройдет Суперкубок. Будут ли праздновать железнодорожники – вопрос к Каррере.

Другие тексты Дарии Конурбаевой:

«Пойти в зал? Не, лучше выпью энергетика». 9 лучших баек из автобиографии Варди

Похоронный марш. Почему РФПЛ нельзя гордиться московским дерби