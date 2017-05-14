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«Терек» одержал четвертую победу подряд
Команда из Грозного обыграла на выезде «Томь» в рамках 28-го тура РФПЛ – 2:1.
Голы:
0:1 – Игорь Лебеденко, 60’
0:2 – Аблай Мбенг, 62’
1:2 – Руслан Салахутдинов, 80’
- Идущий пятым «Терек» набрал 45 очков и приблизился к «Краснодару» (44).
- «Томь» с 14 баллами занимает последнее место. Команда уже лишилась шансов остаться в РФПЛ.
- В следующем туре «Терек» поедет в гости к «Спартаку», а «Томь» примет «Крылья».
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(фото: официальный сайт «Терека»)
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