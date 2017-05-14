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«Терек» одержал четвертую победу подряд

«Терек» одержал четвертую победу подряд
Eurosport

1 час назад

Команда из Грозного обыграла на выезде «Томь» в рамках 28-го тура РФПЛ – 2:1.

«Томь» – «Терек» – 1:2

Голы:

0:1 – Игорь Лебеденко, 60’

0:2 – Аблай Мбенг, 62’

1:2 – Руслан Салахутдинов, 80’

  • Идущий пятым «Терек» набрал 45 очков и приблизился к «Краснодару» (44).
  • «Томь» с 14 баллами занимает последнее место. Команда уже лишилась шансов остаться в РФПЛ.
  • В следующем туре «Терек» поедет в гости к «Спартаку», а «Томь» примет «Крылья».

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(фото: официальный сайт «Терека»)

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