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«Ростов» забил «Рубину» 4 мяча и победил в чемпионате России
Матч 28-го тура РФПЛ завершился со счетом 4:2.
Голы:
1:0 – Сердар Азмун, 4’
2:0 – Дмитрий Полоз, 19’
3:0 – Сердар Азмун, 51’
4:0 – Кристиан Нобоа, 73’
4:1 – Янн М’Вилла, 75’
4:2 – Максим Канунников, 87’
- «Ростов» набрал 45 очков и 1 балл отстает от зоны, дающей право, сыграть в Лиге Европы-2017/18.
- «Рубин» остался девятым с 35 очками.
- Тимофей Калачев выполнил 9-й ассист в РФПЛ-2016/17 и догнал по этому показателю Куинси Промеса.
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