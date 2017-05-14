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«Ростов» забил «Рубину» 4 мяча и победил в чемпионате России

«Ростов» забил «Рубину» 4 мяча и победил
Eurosport

10 мин. назад

Матч 28-го тура РФПЛ завершился со счетом 4:2.

«Ростов» – «Рубин» – 4:2

Голы:

1:0 – Сердар Азмун, 4’

2:0 – Дмитрий Полоз, 19’

3:0 – Сердар Азмун, 51’

4:0 – Кристиан Нобоа, 73’

4:1 – Янн М’Вилла, 75’

4:2 – Максим Канунников, 87’

  • «Ростов» набрал 45 очков и 1 балл отстает от зоны, дающей право, сыграть в Лиге Европы-2017/18.
  • «Рубин» остался девятым с 35 очками.
  • Тимофей Калачев выполнил 9-й ассист в РФПЛ-2016/17 и догнал по этому показателю Куинси Промеса.

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