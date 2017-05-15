«Ростов» не проиграл ни одного матча дома за 2 года

В матче 28-го тура РФПЛ «Ростов» обыграл на домашней арене «Рубин» (4:2), завершив сезон без поражений дома. На счету дончан 11 побед и 4 ничьи.

Сезон-2016/17 стал для «Ростова» вторым без поражений в родных стенах. Последний раз ростовчане проигрывали дома «Тереку» 2 мая 2015 года в 26-м туре РФПЛ (0:1). Положительная серия ростовчан насчитала 32 матча (23 победы, 9 ничьих).

«Ростов» занимает шестое место в РФПЛ. «Желто-синие» остают от четвертого лигоевропейского места на 1 очко.

В сезоне-2016/17 «Ростов» дошел до 1/8 Лиги Европы.

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