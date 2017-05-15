«Фонтанка»: газон «Санкт-Петербург Арены» прошьют синтетическими нитями

Газон «Санкт-Петербург Арены» прошьют синтетическими нитями на небольшом участке, например за линией аута, чтобы оценить эффект этой технологии. Под прошивкой понимается укрепление корневой системы натурального газона за счет синтетических нитей. Это позволяет стабилизировать грунт и снизить износ поля по ходу футбольного матча.

Если мера окажется эффективной, поле прошьют на всей территории и будут проращивать газон до Кубка Конфедераций. В противном случае придется ставить вопрос о закупке рулонного газона, передает «Фонтанка».

«Санкт-Петербург Арена» была открыта 22 апреля, но из-за износа газона матч «Зенит – «Краснодар» (17 мая) перенесли на «Петровский».

Кубок Конфедераций пройдет в четырех городах России 17 июня – 2 июля. Петербург должен принять 3 матча группового этапа и финал.

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