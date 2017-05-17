Форвард «Локомотива» Ари: «Не еду в Екатеринбург и не сыграю с «Уралом»

«Я не сыграю, так как не еду с «Локомотивом» на матч. Думаю, тренер решил не брать меня в Екатеринбург, чтобы не возникало лишних конфликтов. Никому не хочется повторения драки.

К тому же у нас последний матч с «Зенитом», нужно к нему хорошо подготовиться. А у меня немного болит нога. Наверное, еще и поэтому мне дали отдых.

Был ли готов сыграть в Екатеринбурге? Да, готов играть в каждом матче, стараюсь делать все возможное, чтобы быть в форме. Для меня это важно. В последних встречах хочу показать, на что способен.

Приходил, извинился перед игроком, которому от меня досталось. Сожалею, что всю эту некрасивую сцену видели болельщики. Ни разу за карьеру такого себе не позволял. Футболисты являются примером для многих детей.

Я уже говорил в интервью и повторил то же самое на КДК: всего лишь пытался защитить одноклубников. Но получилось некрасиво», – сказал Ари «Советскому спорту».

Бразильский форвард «Локомотива» стал одним из главных действующих лиц драки с игроками «Урала» в конце финала Кубка России.

КДК РФС дисквалифицировал Ари на шесть кубковых матчей.

Матч 29-го тура «Урал – «Локомотив» состоится 17 мая.

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