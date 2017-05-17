Уткин проспект. Продавец алкомаркета, который после армии получил шанс в «Краснодаре»

Не спорь, ты хоть раз засыпал с мечтой получить шанс в профессиональном футбольном клубе. С мечтой вытащить неберущийся удар из дальней девятки после удара Криштиану. Выбить мяч в подкате у Неймара, когда он, казалось, уже убегал один на один с вратарем. Отдать ассист на Златана, который после гола подбежит к тебе и благодарно ткнет пальцем на глазах у десятков тысяч людей с трибун. Забить гол в добавленное время финала Лиги чемпионов и услышать скандирование своей фамилии.

Все это тебе снилось, впитывалось в подушку, но было недосягаемо. Вместо поскрипывания бутс и запаха свежестриженного газона – духота тесной аудитории вуза и разрисованная замазкой парта.

Василий Уткин – неоднозначная фигура, но он – фабрика жизненных путей. Добился чего-то – дай шанс добиться другим. Именно для этого он стал президентом «Эгриси» из третьего дивизиона северо-восточного округа Москвы ЛФЛ. Давать шансы.

Игорь Струнин – паренек, который учился в параллели у каждого. Маленький, тощий, техничный паршивец, которого практически нереально удержать. Он всегда любил футбол: в школе он учился так себе, потому что гонять мяч интереснее. После уроков – тренировки в московской футбольной академии «Буревестник» или матчи во дворе.

Возможно, он мог пробиться в профессиональный футбол через СДЮШОР, но в «Буревестнике» рулил тренер, который не видел Струнина в составе. «В десятом классе я был очень маленьким, сильно меньше, чем сейчас. Тренер ставил в основу людей, которые, как он говорил, бегут и топчут, и я просиживал матчи на скамейке», – рассказывает Игорь про последние годы в «Буревестнике».

Струнин ушел из «Буревестника» в десятом классе, пару месяцев играл только во дворе. Пока однажды приятель, который вместе с ним сидел на лавке, не позвал его в мини-футбольный клуб «Мытищи».

Во дворе Игорь познакомился с Лашей Бахсолиани, который основал футбольную команду «Эгриси». Лаша несколько лет играл со Струном в одной коробке и позвал Игоря за собой. Он согласился и совмещал матчи за «Эгриси» с «Мытищами».

Игорь плохо сдал ЕГЭ и не поступил в университет. Повестка из армии забрала год жизни. Струнина распределили в Воздушно-космические силы. «Подъем, зарядка, завтрак, развод, какая-нибудь фигня по территории, обед, опять фигня какая-то, ужин, немного свободного времени, отбой», – обычный день в армии Струнин описывает как бесполезную трату времени. За год у парня был всего один увольнительный. В этот день Игорь сыграл за «Эгриси»: он сильно привязался к команде и очень скучал по футболу.

После возвращения из армии Струнин подыскивал работу. Парень из «Эгриси» работал в алкомаркете «Красное и белое» и устроил туда Игоря на кассу. Игорь два дня работает в магазине, два дня отдыхает. В свободные дни – тусовки, тренировки в команде и матчи. Если матч совпадает с днем смены, Струнин просит других продавцов подменить его: лишь бы сыграть.

Паренек – лидер команды. Он лучший в составе по системе «гол+пас». Он сильно превосходит одноклубников по уровню. Из 31 матча Игорь сыграл лишь в 18 – старт сезона он провел в армейке – но все равно идет четвертым в списке бомбардиров турнира.

Уткин так восхитился парнем, что выложил несколько голов Струнина из ЛФЛ в инстаграм, кинул видео представителям клубов. Откликнулись из «Краснодара»: «Привозите».

Первым делом Игорь поведал о немыслимом шансе семье. «Мама сказала: «Конечно, езжай. Попробуй. Крутой шанс». Бабушка не отпустила», – рассказывает о реакции родных Струнин. В конце апреля он сел в самолет и улетел вместе с основателем «Эгриси» в Краснодар на недельный просмотр.

Их поселили в один номер на базе клуба. На следующий день – восстановительное занятие с «Краснодаром-2». «Перед первой тренировкой я очень нервничал. Боялся, что спустя 20 минут мне скажут, что все понятно и до свидания», – вспоминает Игорь.

Струнин, конечно, проигрывал игрокам «Краснодара-2» в физподготовке, ему было трудно побеждать в единоборствах и привыкнуть к сильно превышающей любительский уровень скорости игры. «Я не скажу, что тянул. Я был не хуже. Если мне дать второй шанс, я вряд ли показал бы себя намного лучше. Я бы не упал в грязь лицом. Первый день в армии и в команде похожи. Сильно переживаешь, как все пройдет. Страшнее было в армии», – сравнивает Струнин первый день в профессиональном клубе и на службе.

В одной из двусторонок Игорь отдал пас, на следующей – забил гол: он ускорился в зону, получил пас и первым касанием послал мяч мимо вратаря внешней стороной стопы.

За пару дней до конца просмотра в Краснодар приехал Уткин – посмотреть на тренировки Игоря и поговорить с тренерским штабом «Краснодара-2» о его перспективах. Накануне последней тренировки «быки» решили не брать парня – физически слишком слабый для них. По мнению скаутов, парень ничем не лучше ребят, которые уже на контракте в клубе. Другой аргумент селекционеров – высокий риск подписания парня, который в 19 лет нигде не играет.

О решении штаба Игорю доложил лично Уткин. «Я спокойно отреагировал, но перед последней тренировкой настроение упало», – признается Струнин.

Струнина не взяли в один из лучших клубов страны. Обидно, но не страшно: тренерский штаб «Краснодара» приятно удивился его скиллами. Если у тебя присутствует талант, шанс выползет в любую минуту. Даже если ты год назад бездельничал в Воздушно-космических силах, а сейчас работаешь в алкогольном супермаркете два через два.

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